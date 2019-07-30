الأمم المتحدة: قرابة 4000 مدني أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح في 2019

رجل يأخذ بيد امرأة بينما يغادران موقع انفجار قوي في العاصمة الأفغانية، 28 يوليو 2019، (رويترز)

قالت إحصائية حديثة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن نحو 3812 مدنيا أفغانيا سقطوا بين قتيل وجريح في النصف الأول من عام 2019 خلال الحرب على الجماعات المتشددة.

وأشارت الإحصائية التي نقلتها «رويترز» إلى زيادة كبيرة في عدد الضحايا الذين سقطوا على يد الحكومة والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي.

وتأتي هذه الإحصاءات الحديثة بينما وصلت المحادثات بين حركة طالبان ومسؤولين أمريكيين، من أجل إنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 18 عاما، إلى مرحلة مهمة. ويأمل المفاوضون الأمريكيون في إبرام اتفاق سلام قبل أول سبتمبر.

لكن الحرب تصاعدت رغم الجهود الدبلوماسية مما أجبر المدنيين على العيش تحت تهديد مستمر باستهداف المتشددين لهم أو محاصرتهم بسبب القتال على الأرض أو أن سقوطهم ضحايا بالخطأ لضربات جوية للقوات الأفغانية والقوات بقيادة حلف شمال الأطلسي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في أحدث تقرير لها إن معظم الضحايا المدنيين سقطوا بسبب الهجمات البرية والاشتباكات وكان السبب التالي تفجير القنابل والغارات الجوية.

وجاء في التقرير أن طالبان ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا 531 أفغانيا وأصابوا 1437 في الفترة من أول يناير كانون الثاني إلى 30 يونيو. وأضاف أن الجماعات الإسلامية المتشددة تعمدت استهداف 985 مدنيا بينهم مسؤولون حكوميون وزعماء قبائل وموظفو إغاثة وعلماء دين.

وأشار أيضا إلى أن القوات الموالية للحكومة قتلت 717 أفغانيا وأصابت 680 آخرين خلال الأشهر الستة الماضية حتى 30 يونيو حزيران بزيادة 30 % عن الفترة ذاتها في عام 2018.