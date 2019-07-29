السيسي يجدد لحميدتي موقف مصر الداعم للشعب السوداني

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي خلال استقباله نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو «حميدتي»، موقف مصر الداعم للسودان، ومساندة الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن السيسي أكد الموقف المصري «الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين».

كما أشار السيسي إلى متابعته «الحثيثة لكافة التطورات الراهنة على الساحة السودانية»، مؤكدًا مساندة مصر «لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة»، ومعربًا عن «استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدًا عن التدخلات الخارجية».

وأوضح الناطق الرسمي أن الفريق أول حميدتي نقل تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومشيدًا بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، والدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

كما استعرض نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي تطورات الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية مع تحالف «الحرية والتغيير»، معربًا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده لدور مصر الداعم للسودان، خاصة من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، الذي يساهم بشكل فعال في دفع الجهود القائمة لمؤازرة السودان على النجاح في تحقيق استحقاق المرحلة الراهنة.

كما تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف؛ بهدف التباحث حول أفضل السبل للمساهمة في التعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية، سعيًا نحو إيجاد رؤية واضحة وطويلة الأمد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين للشعب السوداني.