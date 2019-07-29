قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 09:29 مساء

قالت السلطات في شمال غرب ولاية ويسكونسن الأميركية، إن إطلاق نار على منزلين، أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم مَن يشتبه في أنه أطلق النار، فضلًا عن مصابين.

وأفادت شرطة مقاطعة شيباوا، بأن أفراد القوة استجابوا لاتصال بالطوارئ بشأن إطلاق نار في مقر سكني في ليك هالي، في العاشرة والنصف مساء الأحد، وعثروا على رجل وامرأة قتيلين، بحسب «سكاي نيوز».

ونُقل شخصان بالغان أيضًا إلى المستشفى وهما يعانيان إصابات بطلق ناري. وقال قائد الشرطة جيمس كوالزيك، إن نوابه توجهوا إلى مقر سكني في بلدة لافاييت نحو الساعة الثانية والنصف، صباح الإثنين، لإبلاغ أسرة أحد القتيلين في ليك هالي، وهناك، عثروا على ثلاثة قتلى آخرين بإصابات بالرصاص بينهم رجل وامرأة وصبي، وفق ما نقلت «الأسوشيتد برس».

وتقول السلطات، إن مَن يشتبه في أنه مطلق النار بين القتلى.

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