مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

قتل جنديان أميركيان في أفغانستان، وفق ما أفادت قيادة عملية حلف شمال الأطلسي في هذا البلد.
وقالت قيادة الأطلسي في بيان إن الجنديين اللذين لم تكشف هويتهما قتلا خلال معارك، من دون تفاصيل إضافية، بحسب «فرانس برس».
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