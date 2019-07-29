مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 08:00 مساء

قتل جنديان أميركيان في أفغانستان، وفق ما أفادت قيادة عملية حلف شمال الأطلسي في هذا البلد.

وقالت قيادة الأطلسي في بيان إن الجنديين اللذين لم تكشف هويتهما قتلا خلال معارك، من دون تفاصيل إضافية، بحسب «فرانس برس».
 

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