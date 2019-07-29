13 مرشحا للانتخابات الأفغانية يؤجلون حملاتهم بعد الهجوم على مكتب «صالح»

فرد أمن أفغاني يتفقد سيارة مفخخة انفجرت أمام مقر مكتب المرشح،29 يوليو 2019، (ا ف ب)

أجل 13 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، في أفغانستان خططهم لبدء حملاتهم الانتخابية إثر الهجوم على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس أمر الله صالح.

وصرح باسم قادر شاه، المتحدث باسم حنيف أتمار، أحد أبرز المرشحين، لـ«فرانس برس» أن أتمار و12 مرشحًا آخرين أجلوا خططهم لبدء حملاتهم الانتخابية بسبب مخاوف أمنية وكذلك لأنهم يرون أن غني يستغل منصبه للحصول على مزايا بشكل غير عادل.

وقتل 20 شخصًا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وأصيب 50 آخرون عندما استهدف انتحاري ومسلحون مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس أمر الله صالح.

وجاء الهجوم ليذكر بالوضع الأمني القاتم في أفغانستان والفوضى وعمليات القتل التي شابت الانتخابات الماضية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد.

أما محمد حكيم تورسان، الذي يعتقد أنه من المرشحين الذين لا يحظون بفرص كبيرة في الفوز، فقال إن أنصاره يتوجسون خيفة من تكرار العنف الذي ساد الانتخابات السابقة عندما شن المسلحون هجمات.

وأضاف أن «معظم المرشحين قلقون بشأن الأمن، إلا أنهم سيقومون بحملات انتخابية. يجب على الحكومة أن توفر الأمن لنا وللسكان».

من جهته، المتحدث باسم وزارة الداخلية، صرح نصرت رحيمي، بأن قوات الأمن تستعد للانتخابات منذ ثمانية أشهر واتخذت «إجراءات جدية» لحماية المرشحين بما في ذلك توفير عربات مصفحة.

تهديدات بالمقاطعة

وصالح الذي نجا من هجوم الأحد دون إصابات خطيرة، هو الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الأفغانية وينتقد طالبان بشدة كما ينتقد باكستان ويحملها مسؤولية دعم المسلحين.

وهذا الشهر قطعت طالبان، وبعض الجهات الافغانية، وعدا غامضا بخفض عدد القتلى من المدنيين. وقال مسؤولون أمنيون ان الحركة المسلحة تنأى بنفسها الآن من الهجمات التي تؤدي إلى مقتل مواطنين أفغان عاديين. ورفض المتحدث باسم طالبان الادلاء بتصريح.

والانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة هي الرابعة منذ أطاح اجتياح بقيادة الولايات المتحدة في خريف العام 2001 حركة طالبان. وقد بدأت بشكل متعثر.

فقد تأجلت الانتخابات مرتين هذا العام وسط محاولات اميركية للتوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان، كما أن الناخبين لا يثقون بالنظام عقب مزاعم بوجود عمليات تزوير واسعة عام 2014.

وهدد اتمار، الذي شغل منصب مستشار الأمن الوطني السابق في حكومة غني، و12 مرشحا أخرين بمقاطعة الانتخابات في حال لم يساعد المجتمع الدولي في ضمان «نزاهتها».

وهناك شكوك في إجراء الانتخابات أصلا مع تزايد التساؤلات حول جدوى إجراء انتخابات رئاسية فيما لا تزال واشنطن وطالبان يتفاوضان.

ومن المفترض أن يتوجه الموفد الأميركي زلماي خليل زاد الذي يدفع باتجاه التوصل لاتفاق سلام مع طالبان، إلى الدوحة الأسبوع المقبل للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة التي تهدف إلى إنهاء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان الذي بدأ قبل 18 عاما.

وأكد السبت أن المفاوضات «بين الأفغان» لن تجرى إلا بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان.

وهذا البرنامج الزمني للانسحاب الذي يعد المطلب الرئيسي لحركة طالبان سيوضع مقابل تعهد عدم استخدام أفغانستان ملاذا لمجموعات إرهابية.