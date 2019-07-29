بوريس جونسون ورفيقته ينتقلان للإقامة في 10 داوننغ ستريت

قالت ناطقة باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سينتقل إلى مقر إقامته الرسمي في داوننغ ستريت الإثنين بصحبة رفيقته كاري سيموندز.

وعندما اجتاز جونسون الباب الأسود للمقر في 10 داوننغ ستريت الأسبوع الماضي بعد فوزه بالمنصب، كان أول من يتولى هذا المنصب ويجتاز هذا الباب دون أن يكون برفقة زوجة منذ قرابة نصف قرن. ووقفت سيموندز، التي كانت مسؤولة للاتصالات في حزب المحافظين، في مكان قريب مع فريق عمل جونسون، وفق «رويترز».

وردًا على سؤال عما إذا كانت رفيقة جونسون ستنتقل للعيش معه في مقر الإقامة الرسمي قالت الناطقة «سينتقل رئيس الوزراء رسميًا للعيش هناك اليوم ونعم، ستعيش شريكته هناك أيضًا». ودأب أي رئيس وزراء جديد لبريطانيا منذ عقود على المشاركة في تقليد متعارف عليه بالتلويح لممثلي وسائل الإعلام قبل دخوله 10 داوننغ ستريت للمرة الأولى بصحبة زوجته وربما أطفالهما أيضًا.

لكن جونسون (55 عامًا) وزوجته مارينا ويلر التي أنجب منها أربعة أبناء أعلنا في سبتمبر الانفصال وقالا إنهما قررا الطلاق بعد زواج دام 25 عامًا. ولم يتضح ما إذا كان الطلاق قد تم أم لا.