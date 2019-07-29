طهران: واشنطن رفضت عرضا إيرانيًا لإنقاذ «الاتفاق النووي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 03:23 مساء
نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يتحدث للصحافة عقب انتهاء اجتماع فيينا، 28 يوليو 2019، (ا ف ب)

قالت طهران الإثنين إن واشنطن رفضت عرضًا قدمته لها لإجراء عمليات تفتيش كثيفة لمنشآتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها، مؤكدة أن سبب ذلك هو أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى الحوار».

وصرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، «لو أن الولايات المتحدة تسعى حقًا لاتفاق.. يمكن لإيران أن تحول البروتوكول الإضافي إلى قانون (في 2019) وفي الوقت ذاته تقدم الولايات المتحدة خطة للكونغرس وترفع جميع العقوبات غير القانونية» وفق ما نقلته «فرانس برس».

وتدارك موسوي قائلًا «ولكن وكما توقعنا فقد رفضوها لأننا نعلم بأنهم لا يريدون المحادثات أوالتوصل إلى اتفاق يمكن أن يثمر نتيجة ملائمة».

وبموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، يتعين على إيران المصادقة على وثيقة تعرف باسم البروتوكول الإضافي، وتقضي بإجراء عمليات تفتيش أكثر تشددًا لبرنامجها النووي بعد ثماني سنوات من إقرار الاتفاق.

وبحسب موسوي، قام وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتقديم الاقتراح خلال زيارة هذا الشهر لنيويورك لدحض فكرة أن «إيران ترفض المحادثات بينما ترغب الولايات المتحدة في الحوار».

ويسود التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي واعادة فرضه عقوبات قاسية على طهران. 

وأعلنت إيران في مايو أنها لن تلتزم ببعض بنود الاتفاق بشأن برنامجها النووي ردًا على العقوبات الأميركية وهددت بمزيد من الخطوات في حال لم تساعد الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، في الالتفاف عليها خصوصًا فيما يتعلق ببيع النفط.

والتقى مبعوثون من الدول الأربع وإيران في فيينا الأحد لمناقشة سبل منع انهيار الاتفاق وسط تزايد التوترات. 

وقال موسوي إن ايران احتجت بقوة خلال الاجتماع على «أسلوب وعدم تحرك الأوروبيين واعتقال عدد من الإيرانيين في أوروبا بطلب من أميركا» ومصادرة ناقلة نفط إيرانية قبالة جبل طارق مطلع يوليو. وأكد أنه رغم الخلافات فإن المحادثات كانت «صريحة وحاسمة .. وهدأت الأجواء» لمواصلة العملية.

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