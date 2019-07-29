بريطانيا تستبعد «مبادلة» مع إيران لناقلتي النفط المحتجزتين في الدولتين

صورة وزعتها (ايريب) في 23 يوليو 2019 لناقلة النفط ستينا امبيرو قبالة مرفأ بندر عباس الإيراني (ا ف ب)

استبعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الإثنين، مبادلة ناقلة النفط البريطانية التي صادرتها إيران في مضيق هرمز بالسفينة الإيرانية التي اعترضها البريطانيون قبالة جبل طارق.

وكانت ايران احتجزت في 19 يوليو ناقلة نفط سويدية ترفع العلم البريطاني «ستينا امبيرو» بشبهة «عدم احترام القانون الدولي للبحار». ووقع ذلك بعد 15 يوما من حجز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الايرانية «غرايس1».

وردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان البريطانيون ينوون القيام بعملية مبادلة لمحاولة تسوية الأزمة بين البلدين، بعد تلميح طهران الاسبوع الماضي لذلك، قال راب «لا» وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بمقايضة.الأمر يتعلق بفرض احترام القانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي»، معتبرا أن وضعي السفينتين ليسا متشابهين.

وتابع ان السفينة الايرانية «تم اعتراضها لانها انتهكت عقوبات (الاتحاد الاوروبي) وكانت تتجه الى سوريا وهي محملة بالنفط» الأمر الذي نفته طهران. واعتبر في المقابل أن الناقلة التي ترفع علم بريطانيا محتجزة بشكل «غير قانوني».

ويستمر تصاعد التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ انسحاب واشنطن في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني لعام 2015، ثم فرضها عقوبات قاسية على إيران. كما شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات على ناقلات نفط في الخليج عزتها واشنطن لطهران التي نفت أي تورط لها.

واعتبرت إيران الأحد دعوة لندن لتشكيل مهمة بحرية أوروبية في الخليج حيث وصلت بارجة حربية بريطانية ثانية، «استفزازا».

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن «حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر حيوي ليس فقط للمملكة المتحدة بل أيضا لشركائنا وحلفائنا الدوليين».

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت الخميس انها أمرت البحرية الملكية بمواكبة السفن المدنية التي ترفع علم المملكة في مضيق هرمز.