السجن 12 عاما لمؤسس موقع صيني حقوقي

المعارض الصيني هوانغ كي في منزله في شنغدو في سيشوان بالصين، 22 يناير 2015 (ا ف ب)

قضت محكمة صينية الإثنين بالسجن 12 عاما لمؤسس موقع صيني على الانترنت، كشف خروقات مفترضة لحقوق الإنسان، وهي أقصى عقوبة تصدر بحق منشق صيني في السنوات الأخيرة.

وأدين هوانغ بـ«كشف أسرار دولة» وتمت مصادرة 20 ألف يوان (26100 يورو) من أمواله الخاصة، بحسب بيان للمحكمة الشعبية المتوسطة في ميانغ يانغ (جنوب غرب الصين).

وهوانغ كي (56 عاما) معارض قديم في الصين، تستهدفه السلطات بانتظام منذ العام 2000. وقد أدار موقع «64 تيان وانغ» المحظور في البلاد. وهدف الموقع التذكير بالقمع الدموي لتظاهرات ساحة تيان أنمين في بكين في 4 يونيو 1989، وهو حدث معروف في الصين باسم «4-6».

وأوقف هوانغ كي، الذي يعاني من حالة صحية سيئة بحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، في عام 2016 بعد وقت قصير من فوزه بجائزة «مراسلون بلا حدود» و«ت في 5 موند» لحرية الصحافة.

وفاز هوانغ كي في عام 2004 بجائزة «مراسلون بلا حدود» للمعارضين الناشطين على الإنترنت بعد الحكم عليه بالسجن قبل أربع سنوات. وكان بذلك أول معارض صيني يقضي عقوبة بالسجن لاستخدامه الانترنت لأهداف سياسية.

وفي عام 2009، حكم عليه من جديد بالسجن ثلاث سنوات، بعد تنديده بالوضع السيئ لأبنية المدارس التي انهارت خلال هزة أرضية العام السابق في سيشوان، ما أدى إلى مقتل وفقدان 87 ألف شخص.

وأطول حكم بالسجن بحق معارض منذ وصول شي جينبينغ إلى السلطة يعود إلى كين يونغمين الذي حكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عاماً بتهم «التخريب».