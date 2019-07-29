من هو الرئيس الجديد لوكالة الاستخبارات الأميركية المقرب من ترامب؟

النائب عن ولاية تكساس جون راتكليف في مجلس النواب في 24 يوليو 2019 (ا ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تعيين جون راتكليف، مديرا للاستخبارات الوطنية، في غضون إقالة المدير السابق دان كوتس الذي سيغادر منصبه في 15 أغسطس المقبل.

ويشغل راتكليف مقعدا في لجان الاستخبارات والعدل والأمن الداخلي في مجلس النواب. وإذا تمت المصادقة على ترشيح راتكليف، فسيكون لدى ترامب رئيس للاستخبارات أكثر توافقا مع وجهات نظره، بحسب «فرانس برس»

وخلال ولايته، كان كوتس على خلاف دائم مع ترامب حول قضايا بالغة الأهمية. ويبدو أنه استبعد في بعض الأحيان من بعض الملفات، لكنه عمل على تجنب أي مواجهة مفتوحة مع الرئيس.

وكتب ترامب في تغريدة نقلتها عنه «فرانس برس» أن «المدعي السابق جون راتكليف سيتولى التوجيه وسيكون مصدر إلهام لعظمة البلد الذي يحبه». وشكر الرئيس الأميركي كوتس «على الخدمات العظيمة التي قدمها لبلدنا».

ويبدو الرئيس الجديد أكثر توافقا مع سياسة ترامب، فقد صرح راتكليف مثلا أنه «لم ير أدلة» على تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 ساهم في فوز ترامب. كما دعم السياسة المتشددة للرئيس الأميركي حيال إيران.

وفي الكونغرس، كان راتكليف مدافعا شرسا عن ترامب وحمل بعنف على اثنين من الأعداء اللدودين للرئيس الأميركي وهما جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي أقاله ترامب والمدعي الخاص روبرت مولر.

ورحب عدد من الجمهوريين باختيار راتكليف لقيادة الاستخبارات. وقال كيفن ماكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب إنه «سيمنح القوة والمسؤولية لدوره الجديد».

لكن في المعسكر الديمقراطي واجه اختياره انتقادات. وفي تغريدة، كتبت إليزابيث وارن المرشحة للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للرئاسة في 2020 «مدير استخباراتنا الوطنية يجب أن يكون فوق السياسة الحزبية، وأن يقول الحقيقة للسلطة ويقاوم تجاوزات السلطة من قبل ترامب». وأضافت أن «جون راتكليف لا ينطبق عليه هذا الوصف».

ومن القضايا التي كانت موضع خلاف بين كوتس وترامب الشبهات في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية في 2016. فقد دعمت إدارة الاستخبارات الوطنية النتائج التي توصلت إليها الاستخبارات بوجود تدخل من هذا النوع.

كما عبر كوتس عن استيائه علنا من لقاء مغلق عقده ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في يوليو 2018 لساعتين بحضور مترجمين فقط.

وقال كوتس حينذاك «لو سألني كيف يمكن القيام بذلك لاقترحت طريقة أخرى».

واعترفت الاستخبارات الوطنية أيضا بأنه لم يتم إطلاعها على مضمون الحوار بين بوتين وترامب. وقال كوتس بعد ثلاثة أيام من هذه القمة «لا أعرف ماذا حدث خلال هذا اللقاء».

وعبر كوتس عن رأي مختلف أيضا بشأن الملف النووي الكوري الشمالي، في تقريره السنوي حول التهديدات القائمة في العالم.

وكتب كوتس «ما زلنا نقدر أن كوريا الشمالية لن تتخلى على الأرجح عن كل أسلحتها النووية وقدراتها في هذا المجال مع أنها تسعى للتفاوض حول إجراءات لنزع جزئي للأسلحة من أجل الحصول على تنازلات أميركية ودولية كبيرة». أما ترامب فيرى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للتخلي عن ترسانته النووية الكورية الشمالية.

وحول تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي، رأى كوتس في التقرير السنوي نفسه وعلى الرغم من تأكيدات ترامب المعاكسة، أن إلحاق الهزيمة بهذه الجماعة ما زال بعيدا على الرغم من هزائمه في العراق وسوريا، وأنه يستطيع أن يتطور بسهولة في فراغ ينجم عن رحيل القوات الأميركية من المنطقة.

ورحيل كوتس هو الأخير في سلسلة طويلة من الاستقالات والإقالات في الإدارة الأميركية. فمنذ بدء الولاية الرئاسية لترامب، غادر وزراء الدّفاع جيم ماتيس والأمن الداخلي كيرستن نيلسن والخارجية ريكس تيلرسون، فضلاً عن الأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي، مناصبهم في وقت سابق.