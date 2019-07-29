الصين تدعو هونغ كونغ لـ«إعادة النظام» غداة تجدد التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 10:44 صباحا
عناصر شرطة يوقفون متظاهرين في هونغ كونغ، 28 يوليو 2019، (ا ف ب)

دعت الحكومة الصينية الإثنين السلطة التنفيذية في هونغ كونغ إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف و«إعادة النظام بأسرع ما يمكن»، غداة تظاهرات جديد في هذه المستعمرة البريطانية السابقة.

وخلال مؤتمر صحفي في بكين، اعتبرت مسؤولة في مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، وهو الجهاز الصيني المسؤول عن العلاقات بين بكين وهونغ كونغ، أن التظاهرات في الشهرين الأخيرين «قوضت على نحو خطير» ازدهار واستقرار المدينة الواقعة جنوب الصين. 

وأعلنت المتحدثة باسم المكتب زو لوينغ «نعتقد حتى الساعة أن المهمة الأولى لهونغ كونغ معاقبة الأعمال العنيفة وغير القانونية بموجب القانون، وإعادة النظام بأسرع ما يمكن، والحفاظ على مناخ ملائم للأعمال». 

ولليوم الثاني على التوالي، حصلت مواجهات مساء الأحد بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في أكثر المشاهد عنفا في المدينة. ووقعت المواجهات الأحد قرب مكتب الارتباط الصيني الذي يمثل سلطات بكين في هذه المنطقة ذات الإدارة شبه الذاتية.

وفي بيان، أعلنت الشرطة صباح الإثنين أن 49 «متظاهرا متشددا» أوقفوا لارتكابهم مخالفات مختلفة الأحد، وأكدت أن «عنف» المتظاهرين كان أكثر «تزايدا».

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