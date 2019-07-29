3 قتلى في هجوم على مهرجان بولاية كاليفورنيا.. وشهود يروون التفاصيل

لقطة من تسجيل فيديو لمشاركين في مهرجان الثوم بولاية كاليفورنيا، 28 يوليو 2019، (ا ف ب)

لقى ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وجُرِح 15 آخرون، الأحد، عندما فتح مهاجم النار في مهرجان للأطعمة في غيلروي بولاية كاليفورنيا الأميركية، جنوب سان فرانسيسكو، قبل أن تتمكن الشرطة من قتله.

وأعلنت الشرطة، اليوم الإثنين، أن مطلق النار قتل بعيد فتحه النار في «مهرجان الثوم» في غيلروي المدينة الواقعة على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب مدينة سان خوسيه، بحسب «فرانس برس».

وأعلن قائد الشرطة المحلية، سكوت سميثي، أن «عناصر شرطة كانت في المنطقة ورصدت في أقل من دقيقة المشتبه به الذي تم استهدافه وقتله».

قبيل ذلك، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة صباح الإثنين أن قوات الأمن «يعملون في موقع إطلاق النار في غيلروي بكاليفورنيا والتقارير تفيد بأن مطلق النار لم يتم توقيفه بعد».

وظهر في لقطات بثتها شبكة التلفزيون «إن بي سي نيوز» مشاركون في «مهرجان الثوم في غيلروي» وهم يركضون هربا بينما تسمع عيارات نارية في المكان. وهذا التجمع هو واحد من أهم مهرجانات الطبخ في البلاد، ويفترض أن يختتم الأحد المقبل.

ونقلت الشبكة الأميركية شهادة جوليسا كونتريراس التي ذكرت أنها شاهدت رجلا في الثلاثين من العمر يطلق النار من بندقية.

وقالت «كان يطلق النار في كل الاتجاهات. لم يستهدف شخصا محددا. كان يطلق النار من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين»، مشيرة إلى أنه «كان مستعدا لما يفعله على ما يبدو».

شهود عيان

وروى شون فياجي التقني الذي كان قريبا من موقع المهرجان لجريدة «سان خوسيه ميركوري نيوز» أنه انبطح أرضا عندما سمع «دوي إطلاق نار قوي». وأضاف «صرخت.. إنه سلاح حقيقي.. لنرحل من هنا واختبأنا».

أما أيفيني رييس (13 عاما) فقد صرحت للجريدة نفسها قائلة «كنا على وشك الرحيل وشاهدنا رجلا وقد لف ساقه بمنديل. يبدو أنه أصيب وكان هناك أشخاص على الأرض يبكون».

وأضافت «كان هناك طفل جريح على الأرض وأشخاص يلقون طاولات ويقطعون السياج للخروج».

وعبر حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، عن غضبه من هذا الحدث «المروع». وكتب في تغريدة «هذه الليلة تقف كاليفورنيا إلى جانب غيلروي ومكتبي يتابع الوضع عن كثب». وأضاف «نحن ممتنون لجهود رجال الشرطة وعملهم المتواصل مع تطور الوضع».

ودانت كامالا هاريس عضو مجلس الشيوخ والمرشحة لانتخابات حزبها الديمقراطي التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في تغريدة هذا «العنف الجنوني». وقالت «أنا ممتنة للذين كانوا أول من لبى النداء والموجودين في موقع الأحداث في غيلروي».

أما رئيس بلدية سان خوسيه، سام ليكاردو، فقد قال في تغريدة «لنصلي من أجل حياة» الذين جرحوا خلال إطلاق النار. وأضاف «نواصل دعم جيراننا بكل الوسائل».

وتشهد الولايات المتحدة باستمرار حوادث إطلاق نار من هذا النوع. وعلى الرغم من العنف المرتبط بحمل الأسلحة في الولايات المتحدة، تعد قوانين حيازة الأسلحة متساهلة في وقت تتعثر محاولات معالجة المسألة في الإطار التشريعي على المستوى الفدرالي.