كوريا الجنوبية ترسل وحدة بحرية إلى مضيق هرمز

سفينة في المياه الإقليمية الإيرانية بمضيق هرمز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت جريدة كورية جنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز.

ونقلت جريدة «مايكيونج» عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه أن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة «تشيونجاي» لمكافحة القرصنة والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر. وتزايدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني العام الماضي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

وأدى تعرض ناقلات نفط لهجمات في مضيق هرمز قبالة ساحل إيران في الأشهر الأخيرة إلى تدهور العلاقات بشكل أكبر مما دفع المسؤولين الأميركيين إلى دعوة الحلفاء إلى الإنضمام إلى مهمة مزمعة لحماية الأمن البحري.

اقرأ أيضا: تنديد إيراني باقتراح الأوروبيين إرسال مهمة بحرية إلى الخليج

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة ولكن لم يتم اتخاذ قرار. وقال رو جاي تشيون نائب الناطق باسم الوزارة خلال إفادة صحفية عادية اليوم الإثنين «من الواضح أن علينا حماية سفننا في عبور مضيق هرمز أليس كذلك؟ ولذلك ندرس الاحتمالات المختلفة».

وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي قال الأسبوع الماضي إن واشنطن طلبت من كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى المشاركة. وزار مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون سول الأسبوع الماضي وبحث هذه القضية مع كبار المسؤولين ومن بينهم وزير الدفاع، ولكن رو قال إنه لم يتم تقديم طلب رسمي خلال ذلك الاجتماع.

وتتمركز وحدة «تشيونجاي» في خليج عدن منذ 2009 وتعمل على مكافحة القرصنة بالاشتراك مع دول أفريقية بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وطبقا لتقرير دفاعي كوري جنوبي في 2018 تضم الوحدة المؤلفة من 302 فرد مدمرة وطائرة هليكوبتر لينكس مضادة للغواصات وثلاثة زوارق سريعة.