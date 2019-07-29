ترامب يعلن إقالة مدير الاستخبارات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 01:50 صباحا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس، في أحدث حلقة من مسلسل التغييرات بالإدارة الاميركية. 

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، إنه يعتزم تعيين جون راتكليف، أحد نواب تكساس وعضو لجان الاستخبارات والعدالة والأمن الداخلي، خلفا لكوتس.

وكتب ترامب أن «راتكليف سوف يَقود ويكون مصدر إلهام للبلاد، شاكرا كوتس على الخدمة الممتازة لبلدنا».

واشتبك ترامب مرارًا مع رؤساء المخابرات الأميركية بمن فيهم «كوتس» حول قضايا بينها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإيران.

وقبلَ كوتس، كان كلّ من وزير الدفاع جيم ماتيس ووزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قد غادروا مناصبهم.

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