السودان يمدد وقف إطلاق النار مع زعيم متمردي الجنوب مالك عقار

اتفق مسؤولون من السودان وجنوب السودان في ساعة متأخرة يوم السبت مع زعيم اتحاد فصائل مسلحة تنشط على طول الحدود المشتركة بين البلدين على تمديد وقف لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى بعض المناطق المتضررة بالصراع في السودان.

ويقول السودان إن دولة جنوب السودان المجاورة تؤوي مالك عقار وهو أحد المتمردين السودانيين، وتفصل حدود طويلة مضطربة بين البلدين ولكل من الدولتين تاريخ في دعم جماعات مسلحة على أراضي الأخرى منذ استقلال جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011، وفق «رويترز».

ووقع السودان وعقار اتفاقا لوقف إطلاق النار في 17 أبريل يشمل منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد أسبوع من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أعقاب 30 عاما قضاها في السلطة. وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاق في نهاية يوليو.

وستستمر محادثات السلام حيث من المتوقع أن تصل فصائل متمردة من إقليم دارفور السوداني إلى جوبا يوم الأحد قادمة من أديس أبابا. وشارك في محادثات يوم السبت توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وعقار وهو زعيم جناح يضم جماعات مسلحة معارضة.

ويواجه السودان تمردا مسلحا في أنحاء مختلفة واحتجاجات من مواطنين يشعرون بالسخط بسبب سوء إدارة الاقتصاد منذ عقود وانتهاكات لحقوق الإنسان على يد قوات الأمن. وقُتل محتجون كثيرون تظاهروا ضد البشير والمجلس العسكري الذي خلفه في السلطة.

وخلال هذا الشهر، وقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، التي تضم فصائل سودانية سياسية ومسلحة، اتفاقا لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات لكن لا تزال تفاصيل كثيرة غير محسومة. ولم يكن عقار جزءا من هذا الاتفاق. وتركزت مفاوضات مطلع الأسبوع في جوبا على الجماعات المسلحة التي تنشط في مناطق على الحدود مع جنوب السودان.

وقال قلواك إن زيارة المجلس العسكري الانتقالي لجوبا يوم الأحد ركزت على قضايا مفاوضات السلام مع جماعات المعارضة السودانية من جنوب كردفان وجبال النوبة ودارفور. وقال عقار، وهو زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال جناح مالك عقار، إنه يرغب في الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على موقف مشترك. وفي تلك الأثناء، قال إن وقف إطلاق النار سيُمدد وسيُسمح لوكالات الإغاثة بالدخول.

وأشار عقار إلى تمديد وقف الأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية إلى المناطق المتضررة. وقال إن رئيس جنوب السودان تولى عملية التفاوض لأنه يملك نفوذا على الجماعات المسلحة التي تنشط في السودان.