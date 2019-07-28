العواصف والأمطار الغزيرة تقتل ثلاثة أشخاص في إيطاليا

أدت العواصف والأمطار الغزيرة التي تبعت موجة حر إلى مصرع ثلاثة اشخاص في إيطاليا نهاية الأسبوع، بينهم فتاة أودت بحياتها زوبعة بها قرب مطار فيوميتشينو في روما.

ولقيت شابة بالغة من العمر 26 عاماً مصرعها في طريق عودتها إلى منزلها قرابة الساعة 2,00، ليل السبت إلى الأحد، بعد ان أزاحت الزوبعة سيارتها نحو سياج، وفق «فرانس برس».

وأدت الزوبعة ايضا إلى اقتلاع أشجار وتحطيم أعمدة، وتركت وراءها مخلفات عدّة، وفي الشمال، توفي لاعب رياضي نرويجي (45 عاماً) حين أصابته صاعقة في منطقة الدولوميت بينما كان مشاركاً في سباق جري على ارتفاع ألفي متر مساء السبت.

ووجد عمّال الإنقاذ في اريزو قرب فلورنسا جثة رجل سبعيني في قناة تملأها الوحول والنفايات وأدى ارتفاع مفاجىء لمنسوب المياه لجر سيارته إليها.

وذكرت «كولديرتي»، وهي المنظمة الزراعية الأساسية في البلاد، إنّ حبات البرد التي تساقطت في الساعات الـ24 الأخيرة أدت إلى أضرار بملايين اليورو في إيطاليا، وبالأخص في اريزو. وتعرضت بساتين فاكهة ومزارع تبغ ودوار الشمس وذرة إلى التلف، بينما تضررت كثير من البيوت الزراعية.