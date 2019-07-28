العثور على مقبرة جماعية لكويتيين في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 05:28 مساء

عثرت السلطات العراقية على مقبرة جماعية، يعتقد أنها تضم رفات كويتيين أعدمتهم القوات العراقية خلال احتلالها للكويت عام 1990، وتضم المقبرة، التي تقع في منطقة السماوة جنوبي العراق، رفات 40 كويتيا.

وأوضح محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، في بيان، أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حصلت على معلومات عن وجود مقبرة جماعية للأسرى الكويتيين في بادية المثنى، وفق «سكاي نيوز».

وأشار جودة إلى أن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة «لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتأكد من المقبرة». ويأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من إعلان الكويت أن الفحوصات الأولية لعينات من رفات اكتشفت بالعراق في يونيو الماضي، رجحت أنها تعود لمواطنين كويتيين من الأسرى والمفقودين إبان الغزو، وتضم 48 شخصا.

وتقدر السلطات الكويتية عدد المفقودين الكويتيين من جراء الغزو العراقي بـ 605 أشخاص. هذا وقد أُنهي عمل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين التي أنشئت عام 1992 في أبريل الماضي، وتتولى وزارة الخارجية هذا الملف منذ ذلك الحين.

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