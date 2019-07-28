تنديد إيراني باقتراح الأوروبيين إرسال مهمة بحرية إلى الخليج

اعتبرت إيران الأحد الدعوة إلى إرسال مهمة بحرية أوروبية إلى الخليج أمراً استفزازياً، وذلك وسط توتر متصاعد في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وكان وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت دعا بإلحاح الاثنين إلى إرساء «مهمة حماية بحرية يقودها الأوروبيون» في الخليج وذلك بعد احتجاز ايران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز، وفق «فرانس برس».

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» عن الناطق باسم الحكومة علي ربيعي قوله «سمعنا أنهم يريدون إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج الفارسي»، مندداً بـ«الرسالة العدائية» وبالخطوة «الاستفزازية» التي «ستفاقم التوتر». ولم يشر ربيعي مباشرةً إلى تصريح هانت.

وفي مقابلة نشرت الجمعة، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي إن باريس وبرلين ولندن تعتزم «تنسيق» إمكانياتها و«تقاسم المعلومات» بينها من أجل تعزيز أمن الملاحة، لكن دون نشر تعزيزات عسكرية إضافية. وشددت بارلي «لا نريد المشاركة في قوة يمكن النظر اليها كقوة تفاقم التوتر».

وأاعلن الجيش الأميركي من جهته سابقاً أنه يراقب مضيق هرمز أصلاً وإنه يعمل على تطوير «مبادرة بحرية متعددة الجنسيات» تحت اسم «عملية سانتينيل» من أجل رفع مستوى الرقابة والأمن في الممرات البحرية الأساسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت حدة التوتر في منطقة الخليج منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي الايراني واعادة واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة القساوة على ايران. وتصاعد التوتر في الأسابيع الاخيرة مع هجمات استهدفت ناقلات نفط في الخليج، نسبتها واشنطن الى طهران التي نفت ذلك.

وفي 19 يوليو احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وطاقمها من 23 بحارا. واعتبرت لندن أن احتجاز طهران للسفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية أوائل يوليو ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق.