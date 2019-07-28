إيران تدعو بومبيو لإجراء مقابلة مع صحفية أُوقفت لـ10 أيام في أميركا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (الإنترنت)

اقترحت إيران، الأحد، على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إجراء مقابلة مع صحفية من التلفزيون الحكومي، كانت أُوقفت عشرة أيام في الولايات المتحدة، بعدما أعلن استعداده لمخاطبة الشعب الإيراني.

وكانت الصحفية السوداء مرضية هاشمي، أُوقفت في 13 يناير الماضي في ولاية ميزوري بناءً على قانون يسمح بتوقيف الذين يعتبرون شهودًا محتملين في قضايا جنائية.

وهاشمي، المولودة في الولايات المتحدة واسمها الأصلي ميلاني فرانكلين قبل أن تعتنق الإسلام وتتزوج من إيراني، تعيش في إيران حيث تعد منذ 25 عامًا واحدة من الوجوه الأكثر شهرة في القناة الناطقة بالإنجليزية «برس تي في».

وعند عودتها إلى إيران، اتهمت الولايات المتحدة بالتمييز حيال المسلمين والسود، دون أن تكشف تفاصيل القضية التي أُوقفت بسببها.

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وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»: «يمكن لمراسلتنا مرضية هاشمي أن تتوجه إلى أميركا وتجري مقابلة معه»، في إشارة إلى بومبيو الذي قال الخميس إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر والظهور على التلفزيون الإيراني «من أجل أن تكون لديه فرصة» لمخاطبة الشعب الإيراني.

وأشار بومبيو إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف «يأتي إلى هنا، يأتي إلى نيويورك، ويتنقل بالسيارة في أروع مدينة بالولايات المتحدة (...) ويتحدث إلى وسائل الإعلام، يتحدث إلى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأميركية».

واتهمت واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ مايو، استهدفت سفنًا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران.

وقام ظريف في الأيام الماضية بجولة في أميركا اللاتينية ثم توجه إلى نيويورك. وقال ربيعي: «إن حوار ظريف مع وسائل الإعلام الأميركية المهمة أجبر مايك بومبيو (...) على طلب إجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية».

وتعليقًا على تصريح بومبيو أنه يريد مخاطبة الشعب الإيراني، أكد الناطق باسم الحكومة الإيرانية: «لن نتهرب من سماع الرأي الآخر. ما فعلوه بمراسلينا وتصرفاتهم مع الصحفيين الإيرانيين هناك، هو نوع من عدم الاحترام لوسائل الإعلام والحوار».