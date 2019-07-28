مادورو يهدد باعتقال نواب أقروا معاهدة الدفاع بين البلدان الأميركية

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (ا ف ب)

هدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باعتقال مؤيدي إعادة البلاد إلى معاهدة التعاون العسكري بين البلدان الأميركية، التي أقرتها الجمعية الوطنية الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال الرئيس الاشتراكي، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، إن «الرافعة جاهزة»، ملمحًا إلى توقيف نائب رئيس الجمعية الوطنية إدغار زمبرانو في مايو، الذي سحبت سيارته شاحنة-رافعة إلى مقر أجهزة الاستخبارات.

وتابع مادورو، خلال حفل ترقيات عسكرية في كاراكاس: «هذه هي رافعة غونزاليز لوبيز (مدير أجهزة الاستخبارات)، الرافعة جاهزة... الرافعة تخرج للبحث عن المجرمين الذين يتمنون أن تتعرض فنزويلا للاجتياح. العدالة! العدالة!».

وتلا الرئيس الفنزويلي أمام الجمهور قرار محكمة العدل العليا، التي ألغت الجمعة الاتفاق التشريعي الذي صوت عليه النواب لإعادة فنزويلا إلى معاهدة البلدان الأميركية للمساعدة المتبادلة.

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وكانت فنزويلا انسحبت من المعاهدة العام 2013 بتحريض من الرئيس الراحل هوغو تشافيز. وصوتت الجمعية الوطنية، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة على إعادة البلاد إلى المعاهدة الثلاثاء، بعد ستة أشهر بالضبط من إعلان خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة للبلاد. ومذاك، نال اعتراف نحو 50 بلدًا منها الولايات المتحدة.

ويندرج قرار النواب بإعادة فنزويلا إلى معاهدة البلدان الأميركية للمساعدة المتبادلة (تيار)، في إطار حملة خوان غوايدو لطرد الرئيس من الحكم، ويتهمه بأنه «مغتصب سلطة»، معتبرًا أن إعادة انتخابه في 2018 كانت مزورة.

ويعتبر زعيم المعارضة أن هذا التدبير سيتيح إقامة «تحالفات دولية» من أجل «الدفاع عن الشعب والسيادة». ولا تستبعد الولايات المتحدة، الداعم الدبلوماسي الرئيسي لغوايدو والموقعة على المعاهدة تدخلاً مسلحًا لملاحقة مادورو، المدعوم من روسيا والصين وإيران وتركيا وكوبا.

وتنص المعاهدة التي أقرت العام 1947، على أن هجومصا مسلحًا على دولة أميركية تشنه دولة أخرى، يعتبر بمثابة اعتداء على جميع دولها التي تتعهد بمواجهته سوية. وهتف مادورو قائلاً: «فلنأخذ هذه الورقة لمعاهدة البلدان الأميركية للمساعدة المتبادلة، ولنرمها في سلة المهملات ولنحرقها حتى لا تظهر مرة أخرى في فنزويلا!».