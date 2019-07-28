إيقاف نحو 1400 متظاهر طالبوا بانتخابات حرة في روسيا.. والاتحاد الأوروبي: «إساءة بالغة لحرية التعبير»

الشرطة الروسية تتصدى في موسكو لتظاهرة غير مرخص لها (ا ف ب)

أوقفت الشرطة الروسية نحو 1400 شخص بعد تجمعهم في موسكو، السبت، للمطالبة بانتخابات حرة، وفق مرصد متخصص بمتابعة التظاهرات، في أكبر حملة قمع ضد تظاهرة في البلاد منذ سنوات، بينما انتقد الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء الذي وصفه بـ«إساءة بالغة الى حريات التعبير الأساسية وتشكيل الجمعيات وعقد الاجتماعات».

شارك نحو 3500 في التظاهرة غير المصرح بها، السبت، وفق الأرقام الرسمية التي نقلتها وكالة «فرانس برس»، وجاءت تنديدًا بحظر السلطات لمرشحين بارزين من المعارضة من الترشح للانتخابات المحلية في موسكو.

ويأتي هذا التجمع بعد أسبوع من مشاركة 22 ألف شخص في تظاهرة دعوا فيها السلطات إلى العدول عن قرارها قبل الانتخابات. واستخدمت الشرطة الهراوات ضد المتظاهرين فيما كانوا يحاولون التجمع خارج مقر البلدية، السبت، بحسب مراسلين لـ«فرانس برس» في المكان شاهدوا متظاهرين مصابين بجروح.

وندد الاتحاد الأوروبي في بيان ليل السبت-الأحد، بـ«الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد متظاهرين سلميين» الذي قال إنه يقوض «حريات التعبير الأساسية وحريات التجمع وتكوين الجمعيات».

وكذلك نددت منظمة العفو الدولية بما قالت إنه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.

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وبعد تظاهرة الأسبوع الماضي، داهم محققون بيوت ومقرات عدد من المرشحين الذين منعت ترشيحاتهم. وأُدين المعارض للكرملين أليكسي نافالني بالسجن ثلاثين يومًا بسبب دعوته لتظاهرات جديدة.

واُعتُقل بعض المرشحين المستبعدين قبل وخلال التجمع السبت. ومن بينهم إيليا ياشين الذي دعا لتظاهرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وأفادت منظمة «أو في دي -إينفو» التي ترصد التظاهرات، الأحد، بتوقيف 1373 شخصًا. وقالت إنه أكبر عدد من الموقوفين منذ التظاهرات الكبرى في 2012، عندما أُقف عشرات الآلاف ضد عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين بعدما تولى رئاسة الوزراء لأربع سنوات.

وجاءت التظاهرات الجديدة مع تصاعد الغضب العام من انحدار مستوى المعيشة الذي أضرّ بنسب تأييد بوتين. ومن المقرر أن تعقد الانتخابات لمجلس نواب موسكو الذي يضم 45 مقعدًا، الذي يسيطر عليه الحزب المؤيد للكرملين «روسيا الموحدة»، في سبتمبر المقبل.

ويتمتع مرشحو هذا الحزب بدعم الكرملين، لكن المرشحين المستقلين أُجبروا على المرور بمراحل كثيرة ليتمكنوا من الترشح لانتخابات المدينة.

وبعد اعتصامات الأسبوع الماضي، بينها اعتصامات خارج مقر اللجنة الانتخابية المحلية، قال المحققون إنهم سيطلقون تحقيقًا جنائيًّا بشأن عرقلة عمل الموظفين الانتخابيين. وإذا ثبتت إدانتهم، يواجه منظمو تلك الاعتصامات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.