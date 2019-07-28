23 قتيلاً بهجوم لـ«بوكو حرام» شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 12:42 صباحا

شن عناصر من جماعة «بوكو حرام»، السبت، هجومًا قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة.

حيث فتح الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت غرينتش، عناصر من الجماعة وصلوا على ثلاث دراجات نارية، النار على مجموعة رجال عائدين من قرية حيث شاركوا بجنازة بمنطقة نغانزاي، على بعد 90 كلم من العاصمة الإقليمية مايدوغوري.

وقال بونو بوكار، عضو ميليشيا تقاتل «بوكو حرام»، لوكالة «فرانس برس» عثر رجالنا «على 23 جثة في موقع الهجوم».

من جهته، أكد مسؤول محلي، طلب عدم كشف هويته، الحصيلة لـ«فرانس برس» عبر الهاتف، قائلاً: «تلقيت مكالمات مفادها بأن بوكو حرام قتلت 23 شخصًا بالقرب من (منطقة) بادو كولوو».

وعثر عناصر ميليشيات وصيادون محليون على الجثث، بعدما تمكن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عما حدث، بحسب ما قال أحد السكان.

وتنشط جماعة «بوكو حرام» في هذه المنطقة، حيث تهاجم القرى بانتظام، وينهب عناصرها الطعام ويحرقون منازل.

وأسفرت هجمات الجهاديين المستمرة في نيجيريا منذ عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

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