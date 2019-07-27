مباحثات إيرانية عمانية وسط تصاعد التوتر في الخليج

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف استقبل نظيره العماني يوسف بن علوي السبت في طهران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق «تلغرام» أن المحادثات بين الوزيرين تناولت «آخر المستجدات الإقليمية والدولية»، وفق «فرانس برس».

وحافظت سلطنة عمان على علاقات جيدة مع إيران خلال الأزمات الإقليمية المتتالية، ما خوّلها أحيانا القيام بوساطات، لا سيّما مع الولايات المتحدة. ويشهد الخليج منذ العام الماضي توترا متصاعدا على خلفية انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وردا على القرار الأميركي بالانسحاب الأحادي من الاتفاق أعلنت طهران في مايو تخلّيها عن عدد من الالتزامات التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي، مهدّدة باتخاذ تدابير إضافية ما لم تساعدها الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق، ولا سيّما الأوروبيون، في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وشهدت المنطقة جملة هجمات استهدفت ناقلات نفط وطائرات مسيّرة أدت إلى مزيد من التصعيد. وتتّهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت في يونيو ناقلات نفط في مياه الخليج، وهو ما تنفيه طهران. وفي 19 يوليو احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 بحارا.

واعتبرت لندن أن احتجاز طهران للسفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية أوائل يوليو ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق. ودعت عمان إلى الإفراج عن السفينة البريطانية «ستينا إمبيرو»، كما دعت لندن وطهران إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع بينهما.