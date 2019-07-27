مباحثات إيرانية عمانية وسط تصاعد التوتر في الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 04:09 مساء

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير محمد جواد ظريف استقبل نظيره العماني يوسف بن علوي السبت في طهران، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الإيرانية على قناتها على تطبيق «تلغرام» أن المحادثات بين الوزيرين تناولت «آخر المستجدات الإقليمية والدولية»، وفق «فرانس برس».

وحافظت سلطنة عمان على علاقات جيدة مع إيران خلال الأزمات الإقليمية المتتالية، ما خوّلها أحيانا القيام بوساطات، لا سيّما مع الولايات المتحدة. ويشهد الخليج منذ العام الماضي توترا متصاعدا على خلفية انسحاب الرئيس الأميركي من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وردا على القرار الأميركي بالانسحاب الأحادي من الاتفاق أعلنت طهران في مايو تخلّيها عن عدد من الالتزامات التي يفرضها الاتفاق على برنامجها النووي، مهدّدة باتخاذ تدابير إضافية ما لم تساعدها الأطراف الأخرى المشاركة في الاتفاق، ولا سيّما الأوروبيون، في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وشهدت المنطقة جملة هجمات استهدفت ناقلات نفط وطائرات مسيّرة أدت إلى مزيد من التصعيد. وتتّهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالوقوف وراء هجمات استهدفت في يونيو ناقلات نفط في مياه الخليج، وهو ما تنفيه طهران. وفي 19 يوليو احتجز الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وطاقمها المؤلف من 23 بحارا.

واعتبرت لندن أن احتجاز طهران للسفينة رد إيراني على احتجاز السلطات البريطانية أوائل يوليو ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق. ودعت عمان إلى الإفراج عن السفينة البريطانية «ستينا إمبيرو»، كما دعت لندن وطهران إلى إيجاد حل دبلوماسي للنزاع بينهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس وزراء بريطانيا: «بريكست» فرصة اقتصادية هائلة