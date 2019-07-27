5 مرشحين أوربيين يتنافسون على إدارة صندوق النقد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 03:12 مساء
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير في قصر الإليزيه بباريس، 12 يونيو 2019 (ا ف ب)

يتنافس خمسة مرشحين أوروبيين على منصب مدير عام صندوق النقد الدولي خلفا لكريستين لاغارد، المنتهية ولايتها، التي ستتولى إدارة البنك المركزي الأوروبي، بحسب وزارة المال الفرنسية.

والمرشحون الخمسة هم بحسب الوزارة؛ وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو، ونظيرها البرتغالي رئيس مجموعة اليورو «يوروغروب» ماريو سنتينو، وسلفه على رأس وزراء المال في منطقة اليورو، المسؤول الثاني الحالي  في البنك الدولي الهولندي، يورون  ديسلبلوم، والبلغارية كريستالينا جورجيفا، وحاكم البنك المركزي الفنلندي أولي رين، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وتلقى وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير تكليفا من نظرائه الأوروبيين لإجراء مشاورات من أجل اقتراح مرشح أوروبي واحد لإدارة صندوق النقد الدولي.

وأجرى لومير هذا الأسبوع اتصالات مع جميع وزراء المال الأوروبيين بمن فيهم وزير المال البريطاني الجديد، بحسب وزارة المالية الفرنسية.

وذكرت الوزارة أن «لومير بقي على اتصال وثيق مع (نظيره الألماني) أولاف شولتز، وأطلع بالتأكيد رئيس الجمهورية على مختلف المبادلات».

وأكدت أنه «على ضوء هذه المشاورات المكثفة، برز توافق واضح على اختيار مرشح اوروبي واحد يتمتع بخبرة دولية واسعة وبمهارات تقنية أكيدة»، وهي معايير قادت إلى الأسماء الخمسة.

وأضافت «حصل إجماع أيضا على درس تعديل قاعدة الحد الأقصى للسن، ولكن لم يتخذ أي قرار في هذه المرحلة. ومن هنا، بدأ النقاش في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي».

وتفرض هذه القاعدة أن يكون عمر المدير العام عند تعيينه أقل من 65 عاما، ما يستبعد نظريا جورجيفا المولودة في  13 أغسطس 1953.

ويود لومير الآن فتح مرحلة ثانية من المشاورات. وبناء عليه، أرسل لجميع نظرائه الأوروبيين الاستنتاجات الخطية للمرحلة الأولى من المناقشات. وطلب أيضا من شركائه إبلاغه بمرشحهم المفضل من بين الخمسة.

وأعلن صندوق النقد الدولي أن فترة تقديم الترشيحات التي تبدأ الاثنين تستمر حتى 6 سبتمبر، على أن يختار مديره العام الجديد بحلول الرابع من أكتوبر.

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