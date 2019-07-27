اعتقال 211 متظاهرا في موسكو طالبوا بانتخابات حرة

تظاهرة للمعارضة في موسكو في 20 يوليو 2019 (ا ف ب)

اعتقلت الشرطة الروسية السبت 211 شخصا على الأقل تظاهروا في موسكو للمطالبة بانتخابات محلية حرة ونزيهة، بينهم مرشحين محتملين، بحسب مرصد التظاهرات الروسي «أو في دي إنفو».

وشارك آلاف الأشخاص في التظاهرة وسط موسكو، بعدما رفضت السلطات السماح للمعارضة ومرشحين مستقلين بالترشح لانتخابات مجلس بلدية موسكو، وقال مراسل «فرانس برس» إن 50 شخصا على الأقل أوقفوا فيما كان المتظاهرون يتدفقون لبدء التجمع، وأشار المنظمون إلى العديد من الاعتقالات الأخرى.

وقبل ساعات من التجمع، أوقف عدة معارضين بينهم المعارض والمرشح المحتمل، ديمتري غودكوف، الذي أعلن الجمعة أن هذه الحملة تتجاوز الانتخابات المحلية قائلا «نريد أن نعرف ما إذا كان ممكنا في روسيا اليوم ممارسة السياسة بصورة شرعية».

وداهمت قوات الأمن منازل عدة مرشحين تم إبطال ترشيحاتهم، كما أعيد المعارض للكرملين أليكسي نافالني إلى السجن الأربعاء 30 يوما بتهمة انتهاك «قواعد التظاهرات». واستُبعد عدد كبير من المرشحين، بمن فيهم حلفاء نافالني، أو استدعوا للاستجواب في منتصف الليل.

وتلي هذه الإجراءات فتح تحقيق «لعرقلة عمل اللجنة الانتخابية» في موسكو خلال تظاهرات منتصف يوليو. ويمكن أن تؤدي إلى عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات، وتذكر بالأحكام التي صدرت خلال حركة 2011-2012 ضد عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة.

وانتقدت منظمة العفو الدولية التي تتخوف من «حملة قمع كثيف آتية»، «محاولة مفتوحة ودون عوائق من جانب السلطات الروسية لتخويف المعارضة».

وكانت شرطة موسكو أصدرت تحذيرا للمواطنين، وفي خطوة غير مسبوقة، عرضت على الصحفيين الذين يغطون الحدث تسليم هوياتهم، متذرعة بالتوقيفات الكثيرة.

وتراجعت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي سجلت ارتفاعا استثنائيا بعد ضم شبه جزيرة القرم، منذ أن أعيد انتخابه لولاية رابعة العام الماضي، وتبدو انتخابات مطلع سبتمبر صعبة على السلطة.

ورُفض تسجيل حوالى ستين مرشحا لانتخابات برلمان موسكو، بسبب عيوب في جمع التوقيعات اللازمة للترشح، كما أعلن رسميا.

وندد مشاركون مستقلون استُبعدوا من الانتخابات، بوجود مخالفات ملفقة بالكامل، كما قالوا، واتهموا العمدة الموالي للحكم سيرغي سوبيانين، بأنه يريد خنق المعارضة، التي كانت تأمل في قول كلمتها في إدارة الميزانية الهائلة للعاصمة.

وقال العالم السياسي أندريه كوليسنيكوف ردا على أسئلة صحيفة فيدوموستي، إن «خيار القوة قد اعتمد على ما يبدو، لأنه يعتبر الأكثر فاعلية». وأضاف «هذا منطقي الى حد كبير، لأنه اذا نظرنا الى الوراء، فمنذ 2012 عمدت السلطة فقط الى القمع». وأضاف «هذه بالتأكيد استثناءات للقاعدة، وسيشتد القمع».

وعلى الرغم من المشاريع الكبيرة لتحديث نوعية الحياة وتحسينها في السنوات الأخيرة، يبقى الـ12 مليون نسمة في العاصمة أكثر تأييدا للمعارضة مقارنة مع سكان بقية البلاد، وفق «فرانس برس».

وكتبت المحللة يوليا لاتينينا في صحيفة نوفايا غازيتا، «كان المشروع... تحويل موسكو إلى عاصمة أوروبية حديثة لاحتواء الاستياء العام وضمان فوز الأحزاب المؤيدة للسلطة في انتخابات نزيهة الى حد ما، لكن ذلك لم يعد ينجح».