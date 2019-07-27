توقيف العشرات في مظاهرة وسط موسكو

اعتقلت الشرطة الروسية عشرات الأشخاص السبت أمام مبنى بلدية موسكو؛ تجمعوا للمطالبة بانتخابات حرة ونزيهة.

وقرر آلاف الأشخاص النزول إلى الشارع بعدما رفضت السلطات السماح للمعارضة ومرشحين مستقلين بتقديم ترشيحاتهم لمجلس بلدية موسكو، بحسب «فرانس برس».