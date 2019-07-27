قتلى في اشتباكات بين الحرس الثوري و«مناوئين للثورة» غربي إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يوليو 2019, 11:19 صباحا
من العرض العسكري السنوي في طهران، 18 أبريل 2019 (ا ف ب)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، أن أحد عناصره وعددا من الأفراد «المناوئين للثورة» قُتلوا في اشتباكات غربي البلاد، بالقرب من الحدود بين إيران والعراق، بحسب وكالة أنباء فارس.

وقالت الوكالة الفارسية إن دورية من الحرس «اشتبكت مع عناصر مجموعة إرهابية مناوئة للثورة في قضاء سرواباد» غربي البلاد، بحسب «فرانس برس».

وأضافت الوكالة الرسمية الإيرانية أن أحد عناصر الحرس الثوري «جرح وتوفي في طريقه إلى المستشفى». مضيفة أيضا أن عناصر «معادين للثورة قُتلوا وجرحوا»، مشيرة إلى أن "الإشتباك أسفر عن تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابيين». 

ولم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو ما إذا كان العناصر «المعادية للثورة» جزءًا من خلايا جهادية أو جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.

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