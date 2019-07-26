تركيا تعلن «تحييد» المحرض على هجوم أربيل

أفراد أمن أكراد بالقرب من موقع الهجوم على مطعم في أربيل يوم 17 يوليو 2019 (رويترز)

أعلنت أنقرة، الجمعة، توقيف «المحرض» على هجوم أربيل الذي قتل فيه دبلوماسي تركي شمالي العراق، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وقالت الوكالة إن الجيش والمخابرات تمكنا من «تحييد» المحرض على هجوم أربيل الذي قتل فيه دبلوماسي تركي في شمال العراق.

وتشير السلطات التركية عامة بلفظ «التحييد» إلى القتل لكنه قد يشمل أيضا الإصابة والاعتقال، بحسب «رويترز».

وقالت «الأناضول» إن المحرض على الهجوم يدعى أردوغان أونال، وهو مسؤول في حزب العمال الكردستاني، مؤكدة أن العملية التي تم تحييده فيها نفذت يوم الأربعاء.

وقتل شخصان على الأقل، أحدهما الدبلوماسي التركي، عندما أطلق مسلح النار داخل مطعم كان دبلوماسيون أتراك يتناولون فيه الطعام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، يوم 17 يوليو.

وأضافت الوكالة أن العملية نفذت في منطقة جبال قنديل شمالي أربيل والتي ينشط فيها مسلحون من حزب العمال الكردستاني دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر أمني يوم الخميس إن الجيش التركي شن ضربتين جويتين في شمال العراق وقتل مدبري الهجوم.

وقالت أجهزة الأمن في كردستان العراق يوم السبت إنها اعتقلت شقيق نائبة بالبرلمان التركي من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد للاشتباه في أنه خطط للاغتيال. وأدان الحزب الهجوم على الدبلوماسي.

ووقع إطلاق النار بعد أسابيع من بدء تركيا عملية عسكرية جديدة ضد مسلحين أكراد انفصاليين يتمركزون في شمال العراق.

وتتهم تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل حزب العمال الكردستاني بالضلوع في حوادث أخرى مرتبطة بتركيا في شمال العراق تشمل اقتحام معسكر للجيش التركي في وقت سابق من العام.