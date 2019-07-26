البرازيل تزود سفينتين إيرانيتين بالوقود رغم العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 08:08 مساء
روبرتو كاستيلو برانكو الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو، 25 يوليو 2019، (رويترز)

أعلنت شركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو، الجمعة، تزويد سفينتي حبوب إيرانيتين بالوقود، امتثالًا إلى أمر المحكمة العليا في البرازيل.

ونقلت «رويترز» عن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروليو برازيليرو، روبرتو كاستيلو برانكو، قوله إن الشركة ستمتثل إلى أمر من المحكمة العليا بتزويد سفينتي حبوب إيرانيتين بالوقود رغم بواعث القلق من انتهاك العقوبات الأمريكية.

وعلقت السفينتان الإيرانيتان منذ أسابيع قرب ميناء برازيلي، عاجزتين عن العودة إلى إيران بحمولتهما من الذُرة بعد أن رفضت «بتروبراس» الاسم الذي تشتهر به شركة النفط- بيعهما الوقود، متعللة بالعقوبات الأمريكية.

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