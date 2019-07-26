إيطاليا ترفض استقبال 135 عالقًا قبل توقيع «اتفاق أوروبي» بشأن المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 07:54 مساء
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني خلال مؤتمر صحافي في هلسنكي، 18 يوليو 2019 (ا ف ب)

علق وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، موافقته على السماح برسو سفينة على متنها 135 مهاجرًا جرى إنقاذهم مساء الخميس، على توقيع اتفاق أوروبي أولًا يضمن تقاسم أعباء المهاجرين قبل السماح بدخولهم إيطاليا.

وقال سالفيني الجمعة في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»، «لن أعطي أي إذن بالرسو قبل أن أتلقى التزامًا من أوروبا باستقبال جميع المهاجرين الموجودين على متن السفينة. فلنر ما إذا كانوا سينتقلون من الأقوال إلى الأفعال».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الإثنين أن 14 دولة أوروبية أعطت موافقتها على «آلية تضامن» تحدد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط فيما بينها.

لكن هذه التصريحات أثارت غضب سالفيني لإشارة ماكرون إلى وجوب أن يرسو المهاجرون أولًا في إيطاليا.

ولا يزال المهاجرون عالقين على السفينة غريغوريتي التابعة لخفر السواحل الإيطالي، حيث كانوا يستقلون مركبين، أشار إلى وجودهما صيادون تونسيون وآخرون إيطاليون تزامنًا مع فقدان أكثر من 110 مهاجرين في حادث غرق قبالة ليبيا.

وتولى إنقاذهم زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي وصل من جزيرة لامبيدوسا قبل أن يتم نقلهم إلى السفينة غريغوريتي.

والأربعاء، أنقذت الشرطة وخفر السواحل الأيطاليون 77 مهاجرًا أكثر من نصفهم نساء وقاصرون، كانوا أبحروا من ليبيا قبل ثلاثة أيام ونقلوا جميعًا إلى لامبيدوسا.

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