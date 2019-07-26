ترامب يهدد بفرض ضريبة على «النبيذ الفرنسي» ردًا على «غباء» ماكرون

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، بفرض ضريبة على «النبيذ الفرنسي» ردًا على ما وصفه بـ«غباء» الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة.

وكتب الرئيس الأميركي تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، نقلتها «فرانس برس» قال فيها، «فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأميركية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة. سنرد قريبًا بالمثل بعد غباء ماكرون. لقد قلت دائمًا إن النبيذ الأميركي أفضل من النبيذ الفرنسي».