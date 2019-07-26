بعد طلبه التفاوض حول «بريكست».. «صدام» بين جونسون وقادة الاتحاد الأوروبي

صورة من بث البرلمان البريطاني في 25 يوليو 2019 وتظهر بوريس جونسون (ا ف ب)

وجهت فرنسا وإيرلندا الجمعة تحذيرًا إلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون الذي أعلن نيته التفاوض مجددًا حول اتفاق «بريكست» فيما يبدو أنه أول صدام بين جونسون والاتحاد الأوروبي.

واتهمت أيرلندا، على لسان وزير خارجيتها سايمون كوفني، رئيس الوزراء الجديد بأنه يضع بريطانيا على مسار «صدام» مع الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

وكان جونسون اعتبر الخميس أن اتفاق «بريكست» الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي «غير مقبول»، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بإجراء مفاوضات جديدة. وطالب خصوصًا بـ«إلغاء» بند «شبكة الأمان» المتعلق بالحدود الإيرلندية، الأمر الذي قوبل برفض مفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» ميشال بارنييه.

ويكرر القادة الأوروبيون بأنهم ليسوا في وارد إعادة التفاوض على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها.

والخميس، كرر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لجونسون أن هذا الاتفاق هو الوحيد الممكن بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

وردًا على أسئلة شبكة «فرانس 2» صباح الجمعة، قالت سكرتيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالين، «إننا نعمل مع الحكومة التي يجري تشكيلها» في المملكة المتحدة. وأضافت «توصلنا إلى اتفاق، وما لا يزال يتعين التفاوض عليه هو العلاقة المستقبلية، ويتعين أن نكون مسؤولين». مضيفة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فهذا يعني أنه لن تنشأ «علاقة ثقة» مع المملكة المتحدة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنهما وجها دعوة لجونسون لزيارة باريس وبرلين. وأجرى ماكرون مساء الخميس اتصالًا هاتفيًا بجونسون كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وقال المتحدث باسم جونسون إلى «فرانس برس» إن الرجلين «تحدثا عن بريكست» خلال الاتصال ولكن في شكل مقتضب.

كما أجرت المستشارة الألمانية اتصالًا بجونسون أيضًا وهنأته بمنصبه الجديد ودعته إلى زيارة برلين قريبًا، وقد قبل جونسون الدعوة.

ويفترض أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 أغسطس في بياريتز.