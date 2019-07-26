تركيا تعلن دخول منظومة الدفاع الجوي الروسية الخدمة في أبريل 2020

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطابًا في مطار اتاتورك الدولي في إسطنبول (ا ف ب)

أعلنت تركيا أن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي بدأ تسليمها منتصف يوليو الجاري، ستكون جاهزة للاستخدام اعتبارًا من أبريل 2020.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال خطاب متلفز نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «في الربيع المقبل إن شاء الله في أبريل 2020 سنتمكن من البدء باستخدام منظومة إس-400».

اقرأ أيضًا: رغم تحذيرات واشنطن.. استمرار نقل منظومة «إس-400» الروسية إلى تركيا

واشترت أنقرة المنظومة الروسية رغم احتجاجات واشنطن التي ترى أنها تتناقض مع ترتيبات حلف شمال الأطلسي، وتركيا عضو فيه.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن استبعاد تركيا من برنامج طائرات أف-35 معتبرةً أنه لا يمكنه التعايش مع منظومة إس-400. وترى واشنطن أن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية يهدد الأسرار التكنولوجية المستخدمة في هذه الطائرة التي تريد تركيا التزود بها أيضًا.

وقال إردوغان: «لن تسلمونا طائرات أف-35؟ حسنًا أعذروني لكن في هذه الحالة سنتخذ تدابير في هذا الخصوص وسنستعين بجهات أخرى». وأكد أن «أي تهديد أو عقوبة لن يمنع» تركيا من «ضمان أمنها».

وأشار إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ذكر على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الشهر الماضي، أنّ تركيا وقعت عقدًا لشراء طائرات بوينغ من الجيل الجديد. وقال: «نحن زبائن جيّدون».

ولكن الرئيس التركي استدرك بأنّه «إذا استمر الأمر كذلك، فسنكون مضطرين، شئنا أم أبينا، إلى معاودة درس المسألة».

وواصلت تركيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع مباحثاتهما بشأن إنشاء «منطقة عازلة» في شمال سورية للفصل بين الحدود التركية والمقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن وتعتبرهم أنقرة «إرهابيين».

اقرأ أيضًا: تركيا ترد على منع أميركا لها من المشاركة في برنامج تطوير مقاتلات إف-35

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء إنّ «المقترحات الجديدة التي قدّمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة (...) ليست بمستوى يرضي تركيا».

والجمعة أعلن إردوغان أنه «أيًا تكن نتيجة المفاوضات مع الولايات المتحدة حول انشاء منطقة عازلة على الحدود السورية نحن مصممون على تدمير الممر الإرهابي في شرق الفرات».