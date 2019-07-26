تركيا تعلن دخول منظومة الدفاع الجوي الروسية الخدمة في أبريل 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 03:29 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي خطابًا في مطار اتاتورك الدولي في إسطنبول (ا ف ب)

أعلنت تركيا أن منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي بدأ تسليمها منتصف يوليو الجاري، ستكون جاهزة للاستخدام اعتبارًا من أبريل 2020.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال خطاب متلفز نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «في الربيع المقبل إن شاء الله في أبريل 2020 سنتمكن من البدء باستخدام منظومة إس-400».

اقرأ أيضًا: رغم تحذيرات واشنطن.. استمرار نقل منظومة «إس-400» الروسية إلى تركيا

واشترت أنقرة المنظومة الروسية رغم احتجاجات واشنطن التي ترى أنها تتناقض مع ترتيبات حلف شمال الأطلسي، وتركيا عضو فيه.

والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن استبعاد تركيا من برنامج طائرات أف-35 معتبرةً أنه لا يمكنه التعايش مع منظومة إس-400. وترى واشنطن أن شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية يهدد الأسرار التكنولوجية المستخدمة في هذه الطائرة التي تريد تركيا التزود بها أيضًا.

وقال إردوغان: «لن تسلمونا طائرات أف-35؟ حسنًا أعذروني لكن في هذه الحالة سنتخذ تدابير في هذا الخصوص وسنستعين بجهات أخرى». وأكد أن «أي تهديد أو عقوبة لن يمنع» تركيا من «ضمان أمنها».

وأشار إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ذكر على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان الشهر الماضي، أنّ تركيا وقعت عقدًا لشراء طائرات بوينغ من الجيل الجديد. وقال: «نحن زبائن جيّدون».

ولكن الرئيس التركي استدرك بأنّه «إذا استمر الأمر كذلك، فسنكون مضطرين، شئنا أم أبينا، إلى معاودة درس المسألة».

وواصلت تركيا والولايات المتحدة هذا الأسبوع مباحثاتهما بشأن إنشاء «منطقة عازلة» في شمال سورية للفصل بين الحدود التركية والمقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن وتعتبرهم أنقرة «إرهابيين».

اقرأ أيضًا: تركيا ترد على منع أميركا لها من المشاركة في برنامج تطوير مقاتلات إف-35

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأربعاء إنّ «المقترحات الجديدة التي قدّمتها الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة (...) ليست بمستوى يرضي تركيا».

والجمعة أعلن إردوغان أنه «أيًا تكن نتيجة المفاوضات مع الولايات المتحدة حول انشاء منطقة عازلة على الحدود السورية نحن مصممون على تدمير الممر الإرهابي في شرق الفرات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل لتجديد نشاطك دون الحاجة إلى القيلولة