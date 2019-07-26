إلغاء عشرات الرحلات إثــر إضـراب للنقـل الجـوي في إيطاليا

شعار شركة أليطاليا (ا ف ب)

تعطلت حركة النقل الجوي في إيطاليا، الجمعة، إثــر إضراب عام في هذا القطاع أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات.

وبناءً على دعوة من نقابة فيلت سيغيل-فيت سيسل-اولتراسبورتي المشتركة، شمل الإضراب جميع الطيارين والطواقم الجوية والأرضية من الساعة 10:00 صباحًا (08:00 ت غ) إلى الساعة 14:00 (12:00 ت غ)، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتطالب النقابات بإصلاح واسع للقطاع، وبقواعد أكثر تشددًا على صعيد احترام المنافسة، وبمزيد من الشفافية في منح الصفقات والمعايير الخاصة ضد «إغراق سوق التعاقد والأجور» الذي يفرضه عدد متزايد من الشركات.

وفي أعقاب محادثات شارك فيها وزير النقل دانيلو تونينيلي حول هذه القضايا هذا الأسبوع، تمسكت النقابات بالدعوة إلى الإضراب العام لكنها خفضته من 24 ساعة إلى 4 ساعات، موضحةً أنها تتوقع فوائد ملموسة ابتداءً من اجتماعات العمل الأولى المحددة في أوائل سبتمبر.

وإلى ذلك، يضاف تحرك يستمر طوال النهار لموظفي شركة أليطاليا التي تواجه صعوبات وتبدي قلقًا إزاء الجدوى والعواقب الاجتماعية لخطة للاستحواذ على الشركة يجري بحثها حاليًا.