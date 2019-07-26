موجة الحر والحرائق تدمر آلاف الهكتارات من المحاصيل في فرنسا

درجة الحرارة في باريس الخميس 25 يوليو 2019 (ا ف ب)

ذكرت السلطات المحلية ورجال الإطفاء في فرنسا أن حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات في عدد كبير من المناطق الخميس، بسبب الحر والجفاف. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن ذلك حصل في النورماندي، المعروفة بمروجها الخضراء، وفي الشمال، وفي اللورين في الشرق.

وقال لودوفيك بيرات الأمين العام المساعد لمديرية لواريه (وسط)، وفق ما نقلت «فرانس برس»: «هذا وضع غير مسبوق في المديرية». وأضاف: «كنا توقعنا حرائق لكن ليس بهذا الحجم».

ففي حوالي الساعة 20:00 الخميس، أتى حريق على حوالي 500 هكتار من المزروعات خصوصًا من القصب، و100 هكتار من الغابات، ووصلت النيران إلى كيلومترين أحيانًا، كما ذكرت المديرية.

وأضاف بيرات: «مع الجفاف والحرارة المتراكمين، فإن أدنى شرارة تؤدي إلى اندلاع النار». واحترقت أيضًا أربعة منازل من دون أن يسفر احتراقها عن سقوط ضحايا، وتم استنفار 250 رجل إطفاء.

وفي أور (غرب) حيث تجاوزت درجات الحرارة 42 درجة مئوية «أتت الحرائق على حوالي 800 هكتار منذ الساعة 13:00»، كما ذكرت المديرية في بيان. وطلبت تعزيزات على صعيد فرق الإطفاء من المديريات المجاورة.

واندلعت أيضًا حرائق في منطقة اور-اي-لوار (وسط غرب)، حيث تأثر 1170 هكتارًا من الحقول، واستُنفر 269 رجل إطفاء، كما أوضحت المديرية. وأغلق الطريق السريع بعد الظهر.

وقال أحد المختصين: «إذا لم تكن موجة الحر هي السبب، فإنها تزيد بالتأكيد من خطورة الوضع. النباتات تجف بسرعة كبيرة». وأضاف أن «حرائق القصب خطيرة والقمح الذي تعرض للحرائق جاف جدُا. فأقل شرارة تؤدي إلى اندلاع النيران».