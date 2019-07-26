لو دريان يندد بـ«التدهور السريع» للوضع الإنساني في فنزويلا

وزير الخارجية الفرنسي خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (ا ف ب)

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان الخميس بـ«التدهور السريع جدًا للوضع الإنساني» بفنزويلا، وأكد مجددًا دعم فرنسا زعيم المعارضة خوان غوايدو، وذلك بمستهل جولة له في أميركا الجنوبية.

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وقبل ستة أشهر اعترفت فرنسا مع أكثر من 50 دولة أخرى بغوايدو «رئيسًا موقتًا لفنزويلا» بهدف التعجيل برحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة. وخلال اليوم الأول لزيارته لتشيلي التقى وزير الخارجية الفرنسي الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا للبحث بتفاصيل مشاركة الأخير بقمة مجموعة السبع التي تعقد في أغسطس بفرنسا.

وقال الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الفرنسية في سانتياغو: «تطرقنا إلى الأزمة بفنزويلا وعبرنا عن قلقنا العميق إزاء التدهور السريع جدًا للوضع الإنساني والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام» مادورو.

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وهنأ لو دريان مجموعة ليما التي دعت الثلاثاء المجتمع الدولي إلى بذل «جهد كبير» باتجاه إجراء انتخابات بفنزويلا. وأضاف: «فرنسا تدعم جهود النروج حتى تتمكّن المحادثات بين طرفَي (الأزمة الفنزويلية) من أن تمهّد الطريق لانتقال سلمي وتفاوضي من أجل (إجراء) انتخابات رئاسية حرة». وأكد لو دريان من جهة أخرى اهتمام فرنسا بقمة تغير المناخ (كوب 25) التي تستضيفها تشيلي في ديسمبر.