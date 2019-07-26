لو دريان يندد بـ«التدهور السريع» للوضع الإنساني في فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 11:11 صباحا
وزير الخارجية الفرنسي خلال مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي (ا ف ب)

ندّد وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لو دريان الخميس بـ«التدهور السريع جدًا للوضع الإنساني» بفنزويلا، وأكد مجددًا دعم فرنسا زعيم المعارضة خوان غوايدو، وذلك بمستهل جولة له في أميركا الجنوبية.

اقرأ أيضًا: مادورو يرفض الخضوع «للابتزاز» من جانب الاتحاد الأوروبي

وقبل ستة أشهر اعترفت فرنسا مع أكثر من 50 دولة أخرى بغوايدو «رئيسًا موقتًا لفنزويلا» بهدف التعجيل برحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة. وخلال اليوم الأول لزيارته لتشيلي التقى وزير الخارجية الفرنسي الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا للبحث بتفاصيل مشاركة الأخير بقمة مجموعة السبع التي تعقد في أغسطس بفرنسا.

وقال الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة الفرنسية في سانتياغو: «تطرقنا إلى الأزمة بفنزويلا وعبرنا عن قلقنا العميق إزاء التدهور السريع جدًا للوضع الإنساني والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام» مادورو.

اقرأ أيضًا: غوايدو: نائب رئيس البرلمان الفنزويلي مضرب عن الطعام منذ 9 أيام

وهنأ لو دريان مجموعة ليما التي دعت الثلاثاء المجتمع الدولي إلى بذل «جهد كبير» باتجاه إجراء انتخابات بفنزويلا. وأضاف: «فرنسا تدعم جهود النروج حتى تتمكّن المحادثات بين طرفَي (الأزمة الفنزويلية) من أن تمهّد الطريق لانتقال سلمي وتفاوضي من أجل (إجراء) انتخابات رئاسية حرة». وأكد لو دريان من جهة أخرى اهتمام فرنسا بقمة تغير المناخ (كوب 25) التي تستضيفها تشيلي في ديسمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل لتجديد نشاطك دون الحاجة إلى القيلولة