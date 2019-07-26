مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين الجنرال ميلي رئيسًا للأركان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 10:16 صباحا
قائد سلاح البرّ الأميركي الجنرال مارك ميلي متحدثًا في نادي الصحاة الوطني في واشنطن (ا ف ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسًا للأركان، ليخلف في أواخر سبتمبر الجنرال جو دانفورد.

وقد تمت الموافقة على تعيينه بـ89 صوتًا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر، وفق «فرانس برس».

الجنرال ميلي (61 عامًا) ضابط لامع تخرّج بجامعة برينستون وشارك بحروب عدة بخاصة في العراق وأفغانستان. وسيخلف دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين وجدّد له دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين.

وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان استمرارية عسكرية رغم تغيّر الإدارة الأميركية.

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