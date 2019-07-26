الشرطة اليابانية تداهم شقة المشتبه بافتعاله الحريق في ستوديو الرسوم المتحركة

مبنى الاستديو في كيوتو بعد يومين من الحريق (ا ف ب)

داهمت الشرطة اليابانية، الجمعة، منزل المشتبه به الرئيسي في الحريق المتعمد، الذي أودى بحياة 34 شخصًا في ستوديو للرسوم المتحركة في كيوتو، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ولا يزال المشتبه به الذي أعلنت الشرطة هويته في إجراء نادر من نوعه ويدعى شينجي آوبا، يرقد في المستشفى لإصابته بحروق خطيرة من جراء الحريق المتهم بإضرامه. وأودى الحريق الهائل في 18 يوليو بحياة 34 شخصًا، غالبيتهم في العشرينات والثلاثينات من العمر. وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في حريق متعمد وقتل.

والجمعة، قالت شبكة «إن.إتش.كي» العامة إن شرطة كيوتو داهمت شقة آوبا في سايتاما شمال طوكيو. وأظهرت المشاهد وصول عدد من رجال الشرطة إلى الشقة حاملين علبا بلاستيكية كبيرة وواضعين قفازات بيضاء.

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ورغم قول المشتبه به إن شركة كيوتو أنيميشن المستهدفة سرقت فكرة من رواية له، لم يتم التوصل إلى أي علاقة بين الشركة وآوبا، وفق وسائل إعلام محلية. وآوبا الذي وجد مصابًا بحروق في كل جسمه لا يزال في حالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى في أوساكا.

وتبحث الشرطة عن دوافع الجريمة وكيفية تنفيذها، بحسب تقارير. ولم يؤكد ناطق باسم شرطة كيوتو اتصلت به وكالة «فرانس برس» حصول عملية الدهم ولا حالة آوبا. وشركة كيوتو أنميشين معروفة جدا لدى هواة الشريط المصور الياباني.

ويُعتقد أن غالبية القتلى البالغ عددهم 34 شخصًا من موظفي الاستديو، ولا يزال المواطنون يصلون إلى موقع الحريق لوضع الزهور التذكارية ورفع الصلوات.