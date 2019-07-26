توقيف 16 عنصرًا من المارينز بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يوليو 2019, 09:37 صباحا
مشاة البحرية الأميركية المارينز (ا ف ب)

أعلن الجيش الأميركي الخميس أنه اعتقل 16 من عناصر مشاة البحرية الأميركية (المارينز) بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات. وتم توقيفهم في قاعدة كامب بندلتون التابعة للمارينز في كاليفورنيا على بعد قرابة 90 كلم شمال الحدود المكسيكية.

وقال الجيش، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إن «عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في انشطة غير قانونية مختلفة من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات. وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات».

وأضاف البيان أن ثمانية أعضاء آخرين في المارينز «سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة باعتقالات اليوم».

وقالت الناطقة باسم المارينز كندرا موتز إن التهم «متنوعة» وليس جميع الموقوفين متهمين بالاتجار بالبشر. وتأتي اعتقالات الخميس بعد توقيف عنصرين في المارينز في وقت سابق هذا الشهر بتهمة تهريب مهاجرين مكسيكيين غير مسجلين إلى الولايات المتحدة.

وتم توقيف العنصرين بعد العثور على ثلاثة مكسيكيين كانوا مستعدين لدفع ثمانية آلاف دولار من أجل «تهريبهم إلى الولايات المتحدة» في الجزء الخلفي من عربتهم على بعد نحو عشرة كيلومترات عن الحدود، بحسب وثائق محكمة.

وقالت موتز «يحتمل أن يكون هناك رابط» بين القضايا دون الإدلاء بتفاصيل أخرى إذ أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وسبق أن قام عناصر من الجيش الأميركي بمساعدة مهاجرين على دخول الولايات المتحدة في 2014 و2017 والعام الماضي.

وقال الجيش إن عناصر المارينز الذين أوقفوا الخميس ليسوا من ضمن الانتشار العسكري على الحدود الأميركية المكسيكية في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب وقف تدفق المهاجرين غير القانونيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل لتجديد نشاطك دون الحاجة إلى القيلولة