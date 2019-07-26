مقتل إسرائيليين اثنين مرتبطين بالمافيا على الأرجح في المكسيك

آلية لحراس مركز تجاري في مكسيكو قتل فيه إسرائيليان (ا ف ب)

قُتل إسرائيليان مرتبطان بالمافيا على الأرجح في مركز تجاري فخم في مكسيكو، فيما قد يكون تصفية حسابات بين مجموعات إجرامية، حسبما أعلنت الخميس السلطات القضائية المكسيكية. وقُتل الرجلان بينما كانا في مطعم في هذا المركز التجاري في جنوب العاصمة المكسيكية، وفق «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الشؤون القضائية في العاصمة أوليسز لارا إن التحقيقات الأولية «تقودنا إلى ربط الوقائع بتسوية حسابات بين مجموعات إجرامية». وتحاول السلطات المكسيكية التي أوضحت أن القتيلين كانا مرتبطين على الأرجح «بالمافيا الإسرائيلية»، التحقيق في تورطهما في تهريب مخدرات وبيع أسلحة وغسل أموال.

من جهتها، أوضحت سفارة إسرائيل في المكسيك، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، أن القتيلين هما آلون أزولاي (41 عامًا) وبنيامين يشورون سوتشي (44 عامًا) ولهما «سوابق إجرامية في كل من إسرائيل والمكسيك».

وقال لارا إن «عملاً مباشرًا استهدفهما»، موضحًا أنه تم توقيف امرأة عندما كان تحاول الابتعاد عن المكان.

وظهر في لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها شبكات التلفزيون المكسيكية رجلان يطلقان النار في الهواء خارج مطعم مزدحم ما دفع الزبائن إلى الاختباء واضطر دورية للشرطة إلى التراجع. وبعد ذلك استقل الرجلان سيارة وفرا. وأصيب شرطي بجروح خلال إطلاق النار.

وبعد دقائق قُتل الإسرائيليان داخل المطعم في المركز التجاري ما أثار حالة ذعر بين المتسوقين الذين انبطحوا أرضًا أيضًا. ويبدو أن تبادل إطلاق النار الأول كان يهدف إلى إشغال الشرطيين الحاضرين من أجل استهداف الرجلين الآخرين بشكل مباشر.

وقالت السيدة التي يبدو أنها بدأت إطلاق النار في الحادث الأول ولم تكشف هويتها، للسلطات إنها جريمة مرتبطة بقضية عاطفية، قبل أن تكشف معلومات تسمح بربط قتل الرجلين بتصفية حسابات بين مجموعات إجرامية. وصرح الناطق باسم السلطات القضائية إن «الدوافع العاطفية استبعدت».

وعلى لقطات أخرى لكاميرات مراقبة تظهر المرأة في جادة تم توقيفها فيها. ويبدو أنها حاولت تغيير ملابسها ووضع شعر مستعار على رأسها عندما تم توقيفها، كما ذكرت وسائل إعلام.