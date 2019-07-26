ماكرون يدعو جونسون إلى زيارة فرنسا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه (ا ف ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى مساء الخميس اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، ودعاه إلى زيارة فرنسا «في الأسابيع القليلة المقبلة».

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وقال المصدر نفسه، وفق «فرانس برس»، إن ماكرون «هنأ جونسون على تعيينه» خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي من الجنوب حيث يمضي عطلة، و«عبر عن ارتياحه لتعاونهما حول القضايا الثنائية الأوروبية والدولية».

وأوضح أن ماكرون وجونسون اتفقا على البحث في مسألة بريكست في الأسابيع المقبلة «في إطار احترام شروط الاتحاد الأوروبي». ويفترض أن يزور رئيس الوزراء البريطاني الجديد فرنسا بعد شهر للمشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي ستعقد من 24 إلى 26 أغسطس في بياريتز.

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وفي وقت سابق من الخميس، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر مجددًا لجونسون أن اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة هو النص الوحيد الممكن للاتحاد الأوروبي، وإن اعتبره جونسون «غير مقبول».