البيت الأبيض: جلسة الاستماع لمولر في الكونغرس «قمة الإحراج» للديمقراطيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 07:28 مساء

وصف البيت الأبيض، الأربعاء، جلسة الاستماع في الكونغرس للمحقق الخاص روبرت مولر حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية بأنها «قمة الإحراج» للديمقراطيين.

وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض سيتفاني غريشام إن «الساعات الثلاث الأخيرة تشكل قمة الإحراج للديمقراطيين»، وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع الأولى وقبيل بدء الجلسة الثانية والأخيرة، مضيفة: «توقعوا المزيد من ذلك في النصف الثاني»، وفق «فرانس برس».

وقال مولر في الجلسة الأولى إنه لم يبرئ ترامب في تقريره حول تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية في العام 2016، لكنه ذكر بما جاء في التقرير: «إننا لن نقول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جرماً. كان هذا قرارنا وسيبقى كذلك».

 

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