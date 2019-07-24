جونسون يعد بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر «مهما كلف الأمر»

وعد رئيس الحكومة البريطاني الجديد بوريس جونسون بإنجاز بريكست في 31 اكتوبر «مهما كلف الأمر».
كما وعد في كلمة ألقاها أمام مقر الحكومة البريطانية بعد تكليفه رسميا بمهامه من قبل الملكة اليزابيث الثانية، «باتفاق جديد» مع بروكسل، بحسب «فرانس برس».
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