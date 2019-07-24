انفجار في مقر بلدية مقديشو

هز انفجار قوي مقر بلدية مقديشو حيث كان يجري حفل استقبال، بحسب ما أعلن مسؤول أمني.

وقال المسؤول مهدي عبد الرحمن «وقع الانفجار في الداخل لكننا غير متأكّدين ما سببه تحديداً، بعض التقارير تشير إلى أن انتحارياً نفّذه وأنه أوقع ضحايا»، وفق «فرانس برس».