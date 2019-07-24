مصرع 13 شخصًا وفقد 35 آخرين في انهيار أرضي بالصين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 04:40 مساء

لقي نحو 13 شخصًا مصرعهم واُعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين إثر انزلاق للتربة في إقليم غويتشو الجبلي جنوب غرب الصين.

وحصل الانزلاق، مساء الثلاثاء، في إحدى القرى التابعة لمدينة ليوبانشيوي التي تبعد 2300 كلم عن بكين. وطمر الانهيار الأرضي ما مجموعه 21 منزلًا في منطقة يعيش فيها نحو 50 شخصًا، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية، بحسب «فرانس برس».

وتحدث التلفزيون الرسمي «سي سي تي في»، عن انزلاق «قوي» جرف كل شيء على امتداد نحو 500 متر. وقرابة الساعة 19.00 (11.00 ت غ) تحدثت الشبكة عن 13 قتيلًا على الأقل و35 مفقودًا.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن عمليات الإنقاذ عرقلها هطول أمطار، وقد بثَّ مشاهد لسيارات إسعاف وجرافات تسير ببطء شديد من جراء الوحول في موقع الكارثة. ودائمًا ما تحصل انزلاقات للتربة في المناطق الريفية والجبلية في الصين، خصوصًا خلال الأمطار الغزيرة. وفي أغسطس 2017، لقي 30 شخصًا على الأقل حتفهم في انزلاقين منفصلين للتربة في إقليم غويتشو نفسه.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأتراك يحتفون بتولي جونسون «حفيد العثمانيين» رئاسة وزراء بريطانيا
دولى
خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
ماكرون يكرر طلبه «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبدل شمعات الإشعال بنفسك