مصرع 13 شخصًا وفقد 35 آخرين في انهيار أرضي بالصين

لقي نحو 13 شخصًا مصرعهم واُعتُبر 35 آخرون في عداد المفقودين إثر انزلاق للتربة في إقليم غويتشو الجبلي جنوب غرب الصين.

وحصل الانزلاق، مساء الثلاثاء، في إحدى القرى التابعة لمدينة ليوبانشيوي التي تبعد 2300 كلم عن بكين. وطمر الانهيار الأرضي ما مجموعه 21 منزلًا في منطقة يعيش فيها نحو 50 شخصًا، بحسب ما ذكرت السلطات المحلية، بحسب «فرانس برس».

وتحدث التلفزيون الرسمي «سي سي تي في»، عن انزلاق «قوي» جرف كل شيء على امتداد نحو 500 متر. وقرابة الساعة 19.00 (11.00 ت غ) تحدثت الشبكة عن 13 قتيلًا على الأقل و35 مفقودًا.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن عمليات الإنقاذ عرقلها هطول أمطار، وقد بثَّ مشاهد لسيارات إسعاف وجرافات تسير ببطء شديد من جراء الوحول في موقع الكارثة. ودائمًا ما تحصل انزلاقات للتربة في المناطق الريفية والجبلية في الصين، خصوصًا خلال الأمطار الغزيرة. وفي أغسطس 2017، لقي 30 شخصًا على الأقل حتفهم في انزلاقين منفصلين للتربة في إقليم غويتشو نفسه.

