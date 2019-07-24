بدء جلسة الاستماع للمحقق الخاص روبرت مولر في الكونغرس الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 02:58 مساء


بدأت الأربعاء في الكونغرس الأميركي جلسة استماع طال انتظارها للمحقق الخاص روبرت مولر وسط ترقّب شديد لمعرفة ما إذا كان سيكشف تورّط الرئيس دونالد ترامب في ارتكاب أي مخالفة.

وكشف التقرير الذي أعده مولر بعد إنجازه التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية وجود تعاون بين روسيا وحملة ترامب، وأدلة على إعاقة الرئيس سير التحقيق، إلا أن المحقق الخاص لم يصدر توصية بتوجيه الاتهام لسيّد البيت الأبيض. 

وقال رئيس اللجنة جيري نادلر في افتتاح الجلسة «حضرة المدير مولر، هناك مسؤولية ملقاة على عاتقنا للنظر في الأدلة التي توصّلت إليها»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».
 

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