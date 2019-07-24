إصابة 3 جنود كراوتيين بجروح خطرة في هجوم لطالبان في كابول

مشهد عام لكابول تظهر فيه مروحية عسكرية أميركية تحلق فوق المنطقة الخضراء، في 19 يونيو 2019. (فرانس برس)

أصيب ثلاثة جنود كرواتيين يعملون ضمن قوة حلف شمال الأطلسي بجروح خطيرة في هجوم انتحاري لطالبان استهدف آليتهم في كابول الأربعاء، وفق مسؤولين والحركة المتمردة.

وتنشر كرواتيا قرابة 100 جندي في أفغانستان ضمن بعثة الحلف الأطلسي «الدعم الحازم» التي يقدم جنود الائتلاف من خلالها المساعدة في التدريب والاستشارة للشركاء المحليين.

وبحسب وزير الدفاع الكراوتي دمير كرستيسفيتش، استهدف انتحاري الآلية المدرعة للجنود صباح الأربعاء. وقال كرستيسفيتش للصحفيين في زغرب«أصيب جندي بجروح بالغة وحياته في خطر». ووصف إصابة الجنديين الآخرين بالبالغة أيضا لكن لا تمثل خطرا على حياتهما.

وقال الجنرال الكرواتي كريسيمير توسكان إن الجنود كانوا يقومون بمهمة في إطار مجموعة استشارية للعمليات الخاصة بقيادة بريطانية. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

وطالبان التي كثيرا ما تبالغ في تقاريرها، قالت إن أحد مهاجميها «الاستشهاديين قتل أو جرح عددا كبيرا من رجال وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) بتفجير سيارة محشوة بالمتفجرات».

وقال الناطق باسم شرطة كابول فردوس فرمرز لوكالة «فرانس برس»، إن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين الشرطة أو المدنيين.

ورغم الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق، تكثفت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في افغانستان.