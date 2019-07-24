إصابة 3 جنود كراوتيين بجروح خطرة في هجوم لطالبان في كابول

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 02:27 مساء
مشهد عام لكابول تظهر فيه مروحية عسكرية أميركية تحلق فوق المنطقة الخضراء، في 19 يونيو 2019. (فرانس برس)

أصيب ثلاثة جنود كرواتيين يعملون ضمن قوة حلف شمال الأطلسي بجروح خطيرة في هجوم انتحاري لطالبان استهدف آليتهم في كابول الأربعاء، وفق مسؤولين والحركة المتمردة.

وتنشر كرواتيا قرابة 100 جندي في أفغانستان ضمن بعثة الحلف الأطلسي «الدعم الحازم» التي يقدم جنود الائتلاف من خلالها المساعدة في التدريب والاستشارة للشركاء المحليين.

وبحسب وزير الدفاع الكراوتي دمير كرستيسفيتش، استهدف انتحاري الآلية المدرعة للجنود صباح الأربعاء. وقال كرستيسفيتش للصحفيين في زغرب«أصيب جندي بجروح بالغة وحياته في خطر». ووصف إصابة الجنديين الآخرين بالبالغة أيضا لكن لا تمثل خطرا على حياتهما.

وقال الجنرال الكرواتي كريسيمير توسكان إن الجنود كانوا يقومون بمهمة في إطار مجموعة استشارية للعمليات الخاصة بقيادة بريطانية. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة. 

وطالبان التي كثيرا ما تبالغ في تقاريرها، قالت إن أحد مهاجميها «الاستشهاديين قتل أو جرح عددا كبيرا من رجال وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) بتفجير سيارة محشوة بالمتفجرات».

وقال الناطق باسم شرطة كابول فردوس فرمرز لوكالة «فرانس برس»، إن الهجوم لم يسفر عن إصابات بين الشرطة أو المدنيين.

ورغم الجهود الأميركية للتوصل إلى اتفاق، تكثفت أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة في افغانستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خديجة بسيكري: تركت رئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة لهذا السبب
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المجاهد عمر سيف النصر عبد الجليل
ثقافة وفن
مؤسسة النفط: عودة الإنتاج لمستوياته السابقة بحقل الشرارة
ليبيا
الدفاع التونسية: قضية الطائرة الليبية وقائدها ستسوى وفق الاتفاقات الدولية
ليبيا
«إثنين دامٍ» من أيام حرب العاصمة: قتلى وجرحى ومزيد من التحشيد والوعيد
ليبيا
بالفيديو: إبراهيموفيتش يصيب المنير بخطورة في الجمجمة ودفاع مصري عنه
رياضة محلية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل السيدة حميدة محمد بن عامر
ثقافة وفن
كاركاتير حليم - حوار الأجيال
كاريكاتير
سقوط عدد كبير بين قتلى وجرحى في اشتباكات طرابلس
ليبيا
وزير «اقتصاد الموقتة»: أسعار الأضاحي تأثرت بالضريبة المفروضة على سعر الصرف
ليبيا
ماكرون يكرر طلبه «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين»
ليبيا
الأمم المتحدة تعيد فتح عطاء عملية مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استبدل شمعات الإشعال بنفسك