دبلوماسي بريطاني يقول إن بلاده لم ترسل وسطاء إلى إيران لإطلاق الناقلة المحتجزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 12:53 مساء

قال مصدر دبلوماسي بريطاني، إن بلاده لم ترسل أي ممثلين إلى إيران كوسطاء، وذلك بعدما ذكر الموقع الإلكتروني لوكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء أن وسيطا أُرسل لبحث تحرير ناقلة ترفع علم بريطانيا تحتجزها الجمهورية الإسلامية.

وأضاف المصدر «لسنا على علم بإرسال أي ممثلين كوسطاء إلى إيران»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق قال رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني محمد محمد جلبايجاني، إن بريطانيا أرسلت وسيطًا إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها طهران في الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لوكالة «تسنيم».

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