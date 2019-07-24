مسؤول إيراني: بريطانيا أرسلت وسيطا لتحرير الناقلة المحتجزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 11:22 صباحا
ناقلة النفط البريطانية ستينا إيمبيرو قبالة سواحل أمستردام (فرانس برس)

قال رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني محمد محمد جلبايجاني، الأربعاء، إن بريطانيا أرسلت وسيطًا إلى إيران لبحث تحرير الناقلة التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها طهران في الأسبوع الماضي، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني لوكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية.

وقالت وكالة تسنيم نقلًا عنه «البلد الذي كان يعين يومًا وزراء ومحامين في إيران وصل به الحال إلى أن يرسل وسيطًا يتشفع لتحرير سفينته»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

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ولم يذكر «جلبايجاني» أي تفاصيل بشأن زيارة الوسيط البريطاني لكنه أشار بنبرة ساخرة لتدخل بريطانيا أثناء الحقبة الاستعمارية في الشؤون الإيرانية.

وتصاعد التوتر بين إيران وبريطانيا منذ احتجزت طهران الناقلة ستينا إمبيرو وقالت إنها اصطدمت بقارب بصيد.

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