جريدة «القدس» تحتجب للمرة الأولى منذ 1951

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 05:43 مساء

لم تصدر جريدة القدس الفلسطينية المحلية صباح اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 68 عاما، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ 4 أشهر.

وكانت لجنة موظفي الجريدة قد أعلنت أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري مارس وأبريل قد انقضت يوم أمس الاثنين 22 يوليو، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم، بحسب «روسيا اليوم».

كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت، ومكتب إعلان «موديكو»، ويتضمن عدم صدور الصحيفة لحين تلبية الإدارة طلبات الموظفين.

وجريدة «القدس» هي صحيفة ورقية يومية سياسية ناطقة باللغة العربية أسسها محمود أبو الزلف عام 1951 في القدس، وتعد الأكثر توزيعا في فلسطين حيث حصلت على نسبة 43% من ثقة الجمهور الفلسطيني.

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